Владимир Дантес показал сладкие поцелуи с Дашей Кацуриной и поздравил ее с важным праздником

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес сообщил о важном празднике в его семье. Сегодня, 28 апреля, у возлюбленной артиста – бизнесвумен Даши Кацуриной – день рождения.

Избраннице шоумена исполняется 29 лет. Владимир Дантес в своем Instagram нежно поздравил возлюбленную с днем рождения. Музыкант адресовал избраннице теплые слова с пожеланиями, а также подчеркнул, в чем она особенная. Кроме того, Владимир Дантес нежно признался Даше Кацуриной в любви.

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: Instagram/Dasha Katsurina

"Ты очень красивая. Ты имеешь неповторимый вкус. Ты умеешь принимать сложные решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной. Ты невероятная мама. Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом. Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power. Ты – моя любовь. С днем рождения!" – адресовал возлюбленной певец.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес также опубликовал редкие фотографии с Дашей Кацуриной. В частности, исполнитель показал их сладкие поцелуи и объятия.

Даша уже отреагировала на поздравления от возлюбленного. Бизнесвумен призналась, что Владимир Дантес очень сильно растрогал ее своими словами: "Вова! Ну что ты делаешь!".

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, недавно в семье певца Арсена Мирзояна был праздник. Жена исполнителя – певица Тоня Матвиенко – праздновала день рождения. Музыкант нежно поздравил возлюбленную с 43-летием и показал их милые фото с дочерью.

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