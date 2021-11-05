Владимир Дантес показал свою маму, на которую похож как две капли

Женщина пригласила всех желающих на концерт сына.

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показал свою маму.

На странице в Instagram артист разместил видео, где его мама Мария Алексеевна пригласила всех желающих посетить концерт сына. В свою очередь Дантес признался, что не просил маму записывать это видео, поэтому ему вдвойне приятнее его увидеть.

Выступление Владимира должно состояться 2 декабря.

"Билетов осталось ооочень мало, т.к это видите ли сверхпопулярное мероприятие (это так на билетном сайте пишут). Если Киев не выйдет из красной зоны, концерт состоится со всеми карантинными мерами (я вот привит! И вся команда вакцинирована). Но я надеюсь, мы выйдем и окажемся опять в зеленой, ну потому что вы все бубочки, котики и лапусики. Слушайте маму (мою) и приходите на концерт. Обожаю каждого лично в сердце!" – отметил певец.

Фаны, в свою очередь, признались, что исполнитель очень похож на свою маму. "Вы с мамой очень похожи", "теперь понятно, в кого у Вовы такой хороший юмор", "Блин, я сначала подумал, что это ты через приложение какое-то, вроде фейсапп. Так похожи".

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