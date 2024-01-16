Владимир Дантес показал забавные кадры, как с Кацуриной в баню в Полтавской области сходил

Шоумен Владимир Дантес показал, как он со своей девушкой, бизнесвумен Дашей Кацуриной посетили баню во время отдыха в Полтавской области.

В своем фотоблоге певец опубликовал кадры, как его возлюбленная выбегает из бани прямо на улицу и снегом натирает лицо. В этот момент шоумен смеясь спрашивает, почему она не утирает снегом все тело. На что Даша отвечает, что не хочет.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Также знаменитость рассказал, как прошел их отдых с детьми.

"Мы были в Старом Хуторе. Думал, что будет трудно найти развлечения в домах, которым по сто лет. Но было очень весело. Будто сам оказался в своем детстве, когда очень морозно, хрустит снег, катаешься с горки и ничего не надо. Хотя, буду откровенным, кроме полезного – делать рыбок-свистунцов из глины в артели в Опишне и куклу мотанку, были вечера "тошноты от мультиков". Разрешено было смотреть вместе с нами сколько угодно", - поделился впечатлениями Дантес.

Дети Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Владимир также рассказал, что они с Дашей и детьми очень много гуляли и грелись на печи. Кроме того, пара пробовала разные традиционные вкусности. В том числе и древнейший алкогольный напиток на основе сушеных фруктов – варенуху.

"Потом все вырубились. Потому что жар от печи и прогулки делают свое дело. На нас с Дашей оказала давление еще 40 градусная варенуха. К звездам рукой подать, баня, аромат мороза, блюда с "Энеиды", погружение в корни – топ выходные ", – добавил артист.

Напомним, недавно возлюбленная Владимира Дантеса Даша также делилась своими впечатлениями от их поездки в Полтавскую область с детьми от ее экс-брака и опубликовала атмосферные фото.

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