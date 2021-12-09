Владимир Дантес показался после сотрясения мозга и рассказал, что ему запретили врачи

Владимир Дантес показался после сотрясения мозга и рассказал, что ему запретили врачи

Шоумен упал в ванной и потерял сознание.

Певец и шоумен Владимир Дантес вышел на связь с фанами после сотрясения мозга.

Артист сообщил, что с ним более менее все хорошо, однако врачи прописали ему покой и пока никаких активностей.

"Прописали сидеть дома. Нельзя много смотреть телевизор, читать и слушать громко музыку. Вот проснулся… тынялся по дому… Помыл посуду. Хотя и посудомойка есть. Вытер стол… сижу", — рассказал о своем дне Дантес.

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Владимир также признался, что все же немного нарушил указания врачей и позволил себе посмотреть любимый фильм: "Я, конечно, жесткий нарушитель. Включил тихо фоном "Красавицу и чудовище", поскольку знаю наизусть, и периодически подсматриваю", — признался артист .

Владимир Дантес / instagram.com/vladimirdantes

Кроме того, певец еще и хорошее дело сделал – сварил гречневый суп. "День невероятно несется. Я вот приготовил гречневый суп с курочкой. И пошел дальше лежать", — рассказал Владимир.

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