Владимир Дантес показался со старшим на 15 лет родным братом: "Генетически мы красавцы"

Украинский певец Владимир Дантес 28 июня отмечает день рождения, но не только у исполнителя праздник, но и у его родного брата Сергея.

Артисту исполняется 35 лет, в то же время родному человеку, с которым у него разница 15 лет, — 50. По случаю праздника Владимир в Instagram-stories опубликовал архивные фото с Сергеем. На снимке Дантес еще был совсем маленьким, а вот его брат довольно взрослым.

"Просто хочу напомнить, что у моего брата тоже сегодня день рождения. Ему 50 лет", – поделился певец.

Владимир Дантес с братом / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Дантес рассказал, что он мало общается с родным братом и у них не много совместных фотографий. Однако певец благодарен Сергею, что тот научил его зарабатывать деньги.

"У нас мало с ним фото. Редко видимся, но он дал мне первые деньги, научил зарабатывать, когда я ничего не умел. И генетически мы еб*ть какие красавцы", — отметил исполнитель.

Напомним, ранее Владимир Дантес прокомментировал, почему после 2014 года работал на российском телевидении и какое предложение от руководства стало для него последней каплей.

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