Владимир Дантес показался возле военкомата и поделился, что прошел ВВК

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес рассказал о своем визите в военкомат.

В своем Instagram артист поделился, что решительно настроен, чтобы обновить данные в ТЦК. Первым делом исполнитель пошел в военкомат. Певец поделился, что очереди были просто безумные. В частности, чтобы справиться со всеми необходимыми делами, Дантес провел около военкомата восемь часов. По словам исполнителя, это был еще тот квест.

"Сначала здесь восемь часов. Теперь новый квест", – поделился певец.

Владимир Дантес в ТЦК / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

После военкомата артист отправился в больницу, чтобы пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). В фотоблоге шоумен уже показывал свою карту обследования и медицинского осмотра. Из интересного, что узнал Владимир Дантес, его обследовал тот же врач-оториноларинголог, что и Wellboy.

Владимир Дантес в больнице проходит ВВК / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, между тем певец Александр Положинский ранее рассказывал о своей службе в рядах ВСУ, которую он несет с начала полномасштабной войны. В частности, артист признался, где находится. Кроме того, исполнитель рассказал о военной задаче, которую получил от своего командования.

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