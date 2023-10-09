Владимир Дантес попал в ДТП и возмутился поведением воспользовавшейся этим фанатки

Певец Владимир Дантес вышел на связь с поклонниками и рассказал неприятную историю, которая случилась с ним на днях.

В своих Instagram-stories исполнитель возмутился тем, что некоторые люди совсем не имеют эмпатии и эгоистически относятся к другим. Так, как поделился Дантес, вчера он попал в небольшое ДТП в центре столицы.

К счастью, обошлось без серьезных повреждений и никто из участников движения не пострадал. По словам Дантеса, его подрезал мужчина на другом автомобиле.

"Эмпатию в обществе где-то исчезла. На маленьком примере расскажу. Вчера я попал в ДТП, меня подрезало авто, я не виноват в этом. Но все нормально, ничего страшного, подрались и подрались. Страховка всегда классно, когда есть", — рассказал певец .

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Но возмутило в этом инциденте исполнителя другое. Как рассказал Владимир, прямо при оформлении аварии к нему подошла фанатка и попросила сделать фото.

"Но больше всего, что меня возмутило — когда я оформлял ДТП, а это очень неприятная ситуация, в этот момент ко мне подходит женщина: "О, а можно с вами сфотографироваться?". А ведь это просто тот момент, когда ты просто хочешь это делать!", — возмутился певец.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Как заметил исполнитель, он не волнуется за свой автомобиль, ведь сейчас есть вещи в жизни гораздо страшнее избитой машины. Дантес обратился к своим поклонникам быть более участливыми к другим.

"ДТП вообще ни о чем, я не обращаю на него внимание, это не по сравнению с тем, что происходит в нашей стране, сколько погибает людей, сколько разрушается городов, города под обстрелами. А видео, которые из Израиля публикуются... Это просто ужас !Но проявляйте эмпатию на каждом отрезке вашей жизни, помогайте друг другу", — добавил Дантес.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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