Владимир Дантес после похудения на 10 кг топлес похвастался стальным прессом

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес после кардинального похудения на 10 кг показал, как теперь выглядит его тело.

В своем Telegram-канале артист поделился довольно пикантным селфи. На фото исполнитель предстал топлес. Владимир Дантес сфотографировался в зеркале и демонстрировал свои накачанные мышцы. На снимке виднеется стальной пресс музыканта.

К слову, таких результатов шоумен достиг с помощью правильного питания и, конечно же, регулярных тренировок в спортзале. Правда, ранее Владимир Дантес признался, что это давалось ему нелегко, ведь были моменты, когда не хотелось это делать. Тогда в ход шла дисциплина, которую певец тренировал.

Владимир Дантес

"Это в дополнение к посту о дисциплине", - отметил Дантес, имея в виду, что с помощью дисциплины не только похудел, но и держит мышцы в тонусе.

