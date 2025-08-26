ТСН в социальных сетях

Гламур
801
1 мин

Владимир Дантес после похудения на 10 кг топлес похвастался стальным прессом

Артист не только придерживается правильного питания, но и регулярно тренируется.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Владимир Дантес

Владимир Дантес / © Пресc-служба DANTES

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес после кардинального похудения на 10 кг показал, как теперь выглядит его тело.

В своем Telegram-канале артист поделился довольно пикантным селфи. На фото исполнитель предстал топлес. Владимир Дантес сфотографировался в зеркале и демонстрировал свои накачанные мышцы. На снимке виднеется стальной пресс музыканта.

К слову, таких результатов шоумен достиг с помощью правильного питания и, конечно же, регулярных тренировок в спортзале. Правда, ранее Владимир Дантес признался, что это давалось ему нелегко, ведь были моменты, когда не хотелось это делать. Тогда в ход шла дисциплина, которую певец тренировал.

Владимир Дантес

Владимир Дантес

"Это в дополнение к посту о дисциплине", - отметил Дантес, имея в виду, что с помощью дисциплины не только похудел, но и держит мышцы в тонусе.

А вот актриса Елена Светлицкая призналась, что похудела с помощью инъекций. По словам артистки, она пробовала различные методы, однако у нее лишь развилось расстройство пищевого поведения. Поэтому, побороть проблему знаменитости помогли инъекции. Елена Светлицкая уже продемонстрировала результат на фото, где она предстала в бикини.

