Владимир Дантес после разрыва с Кацуриной рассекретил новый роман и впервые показал свою девушку

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Украинский певец Владимир Дантес рассекретил новый роман и показал свою девушку.

Исполнитель в последние годы держит личную жизнь вдали от камер. Однако некоторые подробности артист все же раскрывает. В частности, он официально подтвердил, что больше не одинок. Артист это сделал в Instagram-stories, опубликовав довольно пикантные кадры с новой избранницей.

Владимир Дантес с новой девушкой / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес показал нежные поцелуи с девушкой. Камера снимала парочку сверху, так что лицо избранницы музыканта не удастся разглядеть. Тем не менее, заметно, что она брюнетка. Подписывать кадры Владимир Дантес не стал.

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Владимир Дантес с новой девушкой / © instagram.com/volodymyrdantes

Отметим, до этого исполнитель находился в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной, с которой закрутил роман в 2022 году. Однако с 2025-го в Сети неустанно говорили об их разрыве. Ни певец, ни бизнесвумен это не подтверждали, однако по поведению парочки это стало ясно. Они перестали делиться общим контентом, а также разъехались и начали жить отдельно. Впоследствии говорили, что Владимир Дантес снова не одинок. В конце концов, эти сплетни оказались правдивыми.

Напомним, недавно Владимир Дантес представил дуэтную песню с певицей Машей Кондратенко. Артисты спели о токсической любви.

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