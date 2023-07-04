Владимир Дантес после слухов о разрыве с Дашей Кацуриной показался с ее сыном

Украинский шоумен Владимир Дантес отреагировал на слухи о разрыве с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Певец поторопился успокоить поклонников, котоые забили тревогу, потому что Даша публично не поздравила его с днем рождения. В своем Instagram Владимир показал, как с помощью видеосвязи общается с годовалым сыном Кацуриной – Иваном.

"Кол с клевым типом", — подписал снимок шоумен.

Владимир Дантес и сын Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Таким образом, исполнитель, вероятно, намекнул, что в их отношениях все так, как и было раньше. В последнее время Владимир не публикует совместный контент с Дашей и не показывает ее в своем фотоблоге. Впрочем, ранее Дантес делился, что не намерен больше активно демонстрировать публике личную жизнь.

Напомним, слухи о разрыве Владимира и Даши начали распространяться после дня рождения певца. Их поклонники обратили внимание, что Кацурина в фотоблоге не поздравила Дантеса с 35-летием. Также внимание пользователей привлек пост бизнесвумен в Telegram-канале. Даша показала брелок в виде красного сердца и написала: "Пока сама себе не сделаешь приятное – никто не сделает".

Даша Кацурина сделала себе подарок / Фото: t.me/dashakatsurinaa

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