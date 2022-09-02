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Владимир Дантес посвятил зажигательный хит украинцам, временно выехавшим за границу

Владимир Дантес посвятил зажигательный хит украинцам, временно выехавшим за границу

Дата публикации
Просмотры
325
Время на прочтение
1 мин
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Владимир Дантес посвятил зажигательный хит украинцам, временно выехавшим за границу

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Певец Владимир Дантес решил сделать песню веселой, чтобы она поднимала настроение тем, кто вдали от дома.

Владимир Дантес в своем Instagram представил песню, которая сегодня касается миллионов находящихся за рубежом украинцев. Новый хит певца получил название Not A Refugee ("Не беженец").

Дантес рассказал, что написал песню еще в апреле, вдохновившись историями своих друзей, которые были вынуждены уехать из Украины. По мнению певца, сейчас многих граждан нашей страны объединяет еще одно желание — вернуться домой.

"Украинцы — не беженцы в других странах, мы гости. Просто некоторые пока задержались в гостеприимных странах, но все хотят поскорее вернуться домой. Сейчас слишком много грусти: в песнях и в жизни. Поэтому я понял, что песня должна иметь жизненный смысл, показать реальность настоящих украинцев и украинок, которые, несмотря ни на что, продолжают искать позитив", — рассказал о новом треке Дантес.

Исполнитель также опубликовал часть песни в сопровождении архивных видеовоспоминаний вместе с друзьями и близкими.

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Дата публикации
Просмотры
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