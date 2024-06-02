Владимир Дантес пожаловался на эмоциональное состояние и признался, что его спасает: "Отстраненный и замкнутый"

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес поделился, какие изменения в себе ощутил за последние месяцы.

По словам исполнителя, сейчас у него очень сложное эмоциональное состояние. К тому же, по мнению Владимира, все это ухудшается, когда окружение также напряжено. Впрочем, Дантес все же находит свое спокойствие в семье и доме, где силы возвращает не только любовь, но и окружающая природа.

"Отстраненный, мнительный, замкнутый. Таков я последние месяцы. Окружение напряженное, воспаленное, усталое. В такое очень легко погрузиться. Прекратить излучать свет, прекратить идти вперед. Все что хорошо – пропаганда. Все что страшное – реальность. В голове, в эмоциональном кармане, проверенная фраза "и это пройдет". Но есть то, что не изменяется, – любовь, семья, солнце, которое жжет, запах утра, животные, за которых ты в ответе, и никого кроме тебя им не нужно. Поющие птицы, черешня, смех, притупляющаяся боль и делает тебя увереннее, море, возле которого все останавливается… дом", – написал шоумен в фотоблоге.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Тем временем Владимира искренне поддержали подписчики и признались, что время от времени также чувствуют похожее.

Напомним, недавно актриса Екатерина Тышкевич в слезах пожаловалась на ухудшение состояния здоровья. Тяжелобольная артистка призналась, что методы лечения стали недейственными.

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