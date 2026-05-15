Владимир Дантес признался, что начал бояться Сергея Притулы, когда занял его место в "Хто зверху?"

Владимир Дантес и Сергей Притула

Телеведущий и певец Владимир Дантес вспомнил эмоциональную встречу с Сергеем Притулой и признался, как ему работается в шоу «Хто зверху?».

Артист уже второй сезон является соведущим популярного проекта. Несмотря на это, часть аудитории до сих пор ассоциирует шоу именно с Притулой, который был неизменным капитаном мужской команды в течение многих лет. Сам Дантес говорит, что волновался из-за реакции зрителей, однако все сложилось лучше, чем он ожидал. По словам певца, новые выпуски активно просматривают в YouTube, а комментарии под видео его приятно удивили. Более того, некоторые из фанов написали, что именно такого тандема с Лесей Никитюк им и не хватало.

«Выпуски круто заходят на ютубе. Мы нравимся, и это замечательно. Читал комментарии, в некоторых писали, что все классно и что рядом с Лесей не хватало именно меня», — поделился Дантес «24tv».

Но наиболее волнующим моментом для ведущего стал личный разговор с Сергеем Притулой после премьеры нового сезона. Артист с улыбкой вспомнил, как оказался в довольно неловкой ситуации прямо во время записи подкаста.

«Был на подкасте Сергея Притулы. Он спросил: „Ну, как тебе?“ А я как раз подготовил комментарий и прочитал: „Владимир, вы гораздо лучший ведущий, чем Сергей Притула“. Я смотрел ему в глаза и параллельно боялся», — пошутил шоумен.

