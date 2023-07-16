Владимир Дантес признался, хочет стать отцом и как относится к детям Даши Кацуриной

Украинский певец Владимир Дантес признался, хочет ли иметь своих детей и как относится к сыну и дочери своей девушки, бизнесвумен Даши Кацуриной.

Не раз артист заявлял, что он чайлдфри. Однако Дантес не исключает, что в будущем у него будут собственные дети. Правда, исполнитель подчеркивает, что это очень сложно. Владимир отмечает, что им с Дашей с двумя маленькими детьми справиться нелегко.

"Чем дальше, тем больше я чайлдфри. Это же тяжело! Саше сем лет, а Ивану будет два. И у них какой-то дурдом, тот обосрался, там срач, все несется. И я сижу и говорю: "Этой еще лет 10 и она поедет, а этому еще 15 лет жить с нами", — пошутил исполнитель в интервью Маше Ефросининой.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: t.me/dashakatsurinaa

Владимир Дантес также подчеркнул, что дети – это большая мотивация. Ради них ему хочется больше работать, чтобы обеспечить их всем необходимым.

"Детский сад, школа, и они жрут, как кони, эти дети! Иван ест больше, чем я, Саша и Даша. Когда я бываю в Польше, я в магазин хожу каждый день, а я покупаю килограммов по семь всего! Я не знаю куда оно все девается. И ты начинаешь работать везде, чтобы прокормить, чтобы была мотивация. Я просто прикалываюсь о чайлдфри и все остальное, но это супер сложно. Это ответственность большая", — отметил певец.

Также Дантес рассказал, как относится к детям Даши Кацуриной от брака с ресторатором Мишей Кацуриным. Исполнитель понимает, что он для них отчим. Однако он все равно чувствует ответственность за них, поскольку находится в отношениях с их мамой.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Это дети моей девушки, которую я люблю и с которой я иногда живу. В плане физически, она то за границей, то в Украине. И дальше есть выбор, как ты ведешь себя, когда у тебя получается побыть с ними. Я считаю, что это вести себя как мудак, когда ты не помогаешь женщине и что-то там не делаешь", — прокомментировал артист.

Напомним, ранее Владимир Дантес прокомментировал свадьбу своей бывшей супруги Нади Дорофеевой. Певец признался, пригласила ли певица его на праздник.

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