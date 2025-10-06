Владимир Дантес проговорился о замужестве Леси Никитюк

Владимир Дантес и Леся Никитюк

Реклама

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес проговорился о замужестве коллеги Леси Никитюк.

Знаменитости являются капитанами одного из развлекательных шоу, а именно "Хто зверху?". И вот недавно они сошлись в поединке. Одной из задач было составить слово из букв, которые были на ногах и руках участников. Так вот, Владимира Дантеса возмутило, что Леся Никитюк слишком медленно зачитывала слова его команде.

Но на это у ведущей нашлось шутливое оправдание. Она отметила, что просто засмотрелась на шоумена Даниэля Салема, который тоже снялся в этом выпуске. Но Дантес упрекнул Никитюк, что она вообще-то уже замужем: "А ты держись, ты же уже замужем!" На это Леся лишь отшутилась: "Пусть тебя это не волнует! Слышишь меня, слышишь?"

Реклама

Владимир Дантес и Леся Никитюк с женихом

Отметим, ранее Никитюк публично не объявляла, что уже вышла замуж. Знаменитость лишь признавалась в начале 2025 года, что обручилась с бойфрендом, военным Дмитрием Бабчуком. Также в июне у пары родился сын. Когда у ведущей спрашивали, а не вышла ли она уже замуж, то знаменитость лишь отшучивалась, что в ее доме есть ЗАГС.

Кстати, недавно Леся Никитюк показывала, как проводит время с семьей. Знаменитость поделилась фото с осенней прогулки вместе с возлюбленным и сыном.