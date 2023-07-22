Владимир Дантес прокомментировал, действительно ли разошелся с Дашей Кацуриной

Украинский шоумен Владимир Дантес прокомментировал, что на самом деле происходит в его отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной.

Недавно в Сети стали распространяться слухи, что пара больше не вместе, поскольку почти не упоминает друг друга в соцсетях и не постит общий контент.

Впрочем, в программе "Экзамен" с Машей Ефросининой Дантес дал четко понять, что у них с Кацуриной все хорошо. По словам Владимира, он осознанно крайне редко говорит о личной жизни, потому что уже был в публичных отношениях и ничем хорошим они не закончились.

"У нас почти нет общих фото. Нечего фоткать. Мы заняты. У нас мало времени друг для друга. У нас мало дней с Дашей и плюс есть два ребенка. И у тебя есть выбор – пожрать, поговорить, заняться сексом, сфоткаться. Сфоткаться уже идет в жопу, это не такая важная тема. Я был в публичных отношениях. Я не хочу снова перейти в эту историю и жить ради Instagram", – прокомментировал Владимир.

Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Даша Кацурина и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

Отвечая на вопрос Ефросининой, как он относится к детям Даши от другого мужчины, Дантес подчеркнул, что, в первую очередь, это дети его девушки, которую он любит. И именно так он к ним относится:

"Это дети моей девушки, которую я люблю и с которой я иногда живу, в плане физически. Она то в Украине, то в Польше. И дальше есть выбор, как ты ведешь себя 3-4 дня, когда у тебя получается побыть с ними. Я считаю, что это вести себя как мудак, если ты не помогаешь женщине и что-то там не делаешь. Если мы в туре, между турами бывает 2 или 5 дней перерыва, я могу смотаться… Если ты это не делаешь, то нафига ты приехал? Чисто физически сексом заняться? Классно, но КПД минимальный", - сказал Владимир.

Владимир Дантес и сын Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Как известно, у нынешней девушки Владимира Дантеса Даши Кацуриной есть двое детей от ее экс-мужа, ресторатора Миши Кацурина – 7-летняя дочь Даша и Иван, которому будет два года.

Владимир Дантес с Дашей Кацуриной и ее детьми / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, что месяц назад экс-жена Владимира Дантеса, певица Надя Дорофеева вышла замуж за экс-мужа девушки Дантеса Даши Кацуриной Мишу Кацурина.

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