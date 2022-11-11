Владимир Дантес прокомментировал отношения Нади Дорофеевой с Мишей Кацуриным: "Не люблю лицемерие"

Певец признался, что больше не общается с бывшим другом и экс-супругой.

Исполнитель Владимир Дантес прокомментировал романтические отношения бывшей жены Нади Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным.

Як признался артист, сейчас он не поддерживает никаких отношений с бывшим другом, а также отмечает, что для него роман певицы и ресторатора стал настоящей неожиданностью, как и для многих поклонников.

"Вообще не общаюсь. Не вижу смысла поддерживать отношения. Мы же не проводим время вместе. Я все жду, когда спросят у Нади, что вот влюбилась, но интересны подробности. Мне самому интересно, а как это произошло? Влюбились? Ну-ну", – сказал Дантес в интервью ЖВЛ.

Надя Дорофеева, Владимир Дантес и Миша и Даша Кацурины

Певец сказал, что не любит, когда люди что-то не договаривают и скрывают. Владимир откровенно сказал, что его оскорбляет то, как закончились его отношения с Надей.

"Я не люблю лицемерие и скрытность. Я всегда говорил, что когда люди что-то не договаривают это не прикольно. Мне неприятно, как все произошло, хочу подчеркнуть, что именно как. Я просто жду, когда начнутся какие-то уточнения", — сказал Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Впрочем, исполнитель отметил, что их развод с Дорофеевой прошел спокойно и без скандалов. Первое время супруги поддерживали связь, но сейчас они не общаются.

Ранее Надя Дорофеева поделилась с поклонниками нежной фотографией в объятиях у Кацурина.

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