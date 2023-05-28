Владимир Дантес прямо посреди улицы схватился за спину и не смог дальше идти

Артист рассказал, что с ним случилось.
Украинский шоумен Владимир Дантес не на шутку напугал своих поклонников и заставил их волноваться за его здоровье.
В частности, недавно исполнитель шел по одной из улиц Киева, но вдруг резко остановился и схватился руками за спину. Дантес просто стоял на месте и не мог идти дальше. Некоторое время шоумен разминал руками спину и смог двигаться. Правда, певец едва шел и очень сильно хромал.
Поклонники сразу предположили, что у певца проблемы со спиной. Фанаты засыпали Владимира вопросами, что с ним случилось и как он себя чувствует. В Instagram-stories музыкант ответил, что с ним уже все хорошо.
"Все, кто переживал, что там с моей спиной. Все норм, я уже передвигаюсь", — отметил певец.
Кстати, сейчас Владимир Дантес живет в Киеве не один. Вместе с ним находится его девушка, бизнесвумен Даша Кацурина и ее двое детей от предыдущих отношений. Этой ночью музыкант не на шутку испугался за свою семью, когда Россия нанесла массированный удар дронами по Киеву. Шоумен переживал за детей, чтобы взрывы в столице им не навредили.
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