Владимир Дантес публично вступился за экс-жену Надю Дорофееву: "Тогда и я не топ"

Артист отреагировал на слова фанатки во время шоу в Варшаве.

Громкий развод певчих супругов, Владимира Дантеса и Нади Дорофеевой до сих пор обсуждают поклонники.

Фаны пары разделились на два лагеря и спорят, кто же из них поступил правильно. Впрочем, Дантес против каких-либо обвинений в сторону его бывшей.

Так, недавно Владимир Дантес во время шоу "Пожежа" в Варшаве с Алексеем Дурневым и Раминой Эсхакзай ответил на вопрос поклонницы в зале, которая поинтересовалась, почему певец избрал именно Дашу Кацурину. При этом девушка неоднозначно высказалась в сторону Дорофеевой.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Почему вы выбрали Дашу Кацурину? Дорофеева – явно не топ. Нет, как человек она, наверное, такая... сердечная, да?", — поинтересовалась зрительница.

Такая формулировка вопроса вызвала возмущение у Дантеса, поэтому он вступился за бывшую.

"Не обижайте моих бывших. Тогда и я не топ… Что это за вопрос? Вы встали обосрать все, что было в моей жизни?! Меня? Мою бывшую?", — возмутился артист.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, что на днях Владимир Дантес впервые высказался о песне Наде Дорофеевой о новых отношениях, которую для нее написал Миша Кацурин.

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