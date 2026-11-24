Владимир Дантес и Анастасия Неправда

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Певец и шоумен Владимир Дантес рассказал о новой девушке Анастасии Неправде и признался, как они договариваются о романтических сценах с другими женщинами в кино.

Звезда впервые откровенно заговорил о личных договоренностях с любимой. Сейчас артист работает над фильмом «Пауза», где у его персонажа романтическая линия. В частности, по сценарию Дантесу пришлось сниматься в сценах с поцелуями. Впрочем, такие эпизоды он не считает обычной частью актерской работы. Исполнитель признался, что прежде всего думает о чувствах своей избранницы. Поэтому еще до съемок он позаботился о том, чтобы минимизировать физический контакт с партнершей по кадру.

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«У нас вообще не было сценария этих поцелуев. Ничего не было. Мне тоже это не очень хочется делать. Я понимаю, что моей второй половинке это будет не очень приятно. Я понимаю, что это не ок. Но как показать людям, что между ними что-нибудь есть, какая-то тяга? И мы это очень минимально сделали», — объяснил артист в комментарии «Люкс ФМ» .

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Владимир Дантес и Анастасия Неправда

Дантес также рассказал о правилах, которые придерживаются актеры во время работы над подобными эпизодами. По его словам, каждое физическое взаимодействие предварительно обсуждают: определяют какие прикосновения нужны для сцены, а от которых можно отказаться. Вне дублей актеры стараются не поддерживать лишний физический контакт. Более того, сам исполнитель признался, что подобные съемки могут вызвать неловкость.

Отдельно Владимир подтвердил, что заранее побеседовал с любимой о необходимости романтических сцен в фильме. Он не стал скрывать, что считает чувство партнера важнее аргумента о том, что поцелуи на экране — только профессиональная обязанность. Артист предложил посмотреть на ситуацию с другой стороны — глазами человека, которому приходится наблюдать такие моменты с участием своей половинки.

«Да, актеры говорят, что это просто работа. Но у каждой работы есть… Я ставлю себя на это место. Это ужасно. Потому надо делать все, чтобы понимать. Ну, во-первых, возраст. Мы уже не ребята. Мы взрослые. Мы понимаем, что мы делаем. Главное, чтобы чувствовали, что ты единственная. Я надеюсь, что так и чувствуется», — поделился Дантес.

Владимир Дантес и Анастасия Неправда / © instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, недавно Владимир Дантес обматерил известную певицу и устроил драку . Певец раскрыл детали.

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