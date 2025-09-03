ТСН в социальных сетях

Владимир Дантес раскрыл причину, почему прекратил делиться личным

Артист отметил несколько вариантов такого отсутствия.

Владимир Дантес

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес назвал причину, почему стал менее активным в соцсетях в последнее время.

Звезда опубликовал в Instagram опрос для подписчиков, в котором призвал отгадать, почему он так редко выходит на связь. Среди вариантов были: "не хочу делиться", "мне не интересна моя жизнь" и "просто лень".

Среди фанатов наиболее популярным стал ответ о лени артиста. Однако, впоследствии, Дантес распространил следующее видео, в котором отметил, что это и есть правильный вариант, но также в ответе прозвучало то, что ему самому не очень интересно все происходящее.

Владимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Владимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Вполне вероятно, что он на самом деле "не ленится", а просто занят работой. Владимир Дантес стал соведущим Леси Никитюк на одном из развлекательных шоу. Сейчас активно продолжаются съемки.

Напомним, недавно Владимир Дантес после похудения на 10 килограммов топлес похвастался стальным прессом. Артист рассекретил, как достиг этого результата.

