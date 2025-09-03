Владимир Дантес раскрыл причину, почему прекратил делиться личным

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес назвал причину, почему стал менее активным в соцсетях в последнее время.

Звезда опубликовал в Instagram опрос для подписчиков, в котором призвал отгадать, почему он так редко выходит на связь. Среди вариантов были: "не хочу делиться", "мне не интересна моя жизнь" и "просто лень".

Среди фанатов наиболее популярным стал ответ о лени артиста. Однако, впоследствии, Дантес распространил следующее видео, в котором отметил, что это и есть правильный вариант, но также в ответе прозвучало то, что ему самому не очень интересно все происходящее.

Владимир Дантес / © instagram.com/vladimirdantes

Вполне вероятно, что он на самом деле "не ленится", а просто занят работой. Владимир Дантес стал соведущим Леси Никитюк на одном из развлекательных шоу. Сейчас активно продолжаются съемки.

