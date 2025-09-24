Владимир Дантес рассекретил, как восстанавливается после тяжелых съемок

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес раскрыл, как отдыхает от насыщенных рабочих будней.

По словам артиста, даже после завершения съемок важно найти время для простых вещей, которые помогают восстановить силы. Так, Дантес рассказал, что одним из самых эффективных методов является сон и короткий отдых в постели.

"Прежде всего помогает сон. Также люблю просто закинуть ноги выше головы, полежать в постели, чтобы сошел отек с ног, и отдохнуть. После сна хорошо немного размяться, пойти на тренировку или прогулки", — рассказал певец в интервью Show 24.

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Кроме того, он отметил, что для него важны даже будничные моменты, которые отвлекают от рабочих забот и наполняют энергией — встречи с друзьями, время с родными или просто прогулка с собакой. Артист активно совмещает творчество и отдых.

Владимир занимается дубляжем фильмов, пишет песни, работает над музыкой в студии, готовится к концертам и снимается в рекламе. Дантес подчеркнул, что баланс между работой и отдыхом не только помогает восстанавливать силы, но и вдохновляет на новые творческие проекты.

"В общем, мне очень нравится быть постоянно в движении, открывать для себя что-то новое и развиваться как личность", — добавил он.

Напомним, недавно Владимир Дантес травмировался прямо на сцене во время выступления с Дмитрием Монатиком. Певец получил серьезный удар в лоб.