Владимир Дантес признался, к кому и за что ревновал Надю Дорофееву

Владимир Дантес признался, к кому и за что ревновал Надю Дорофееву

Артист поделился личными тайнами.

Певец и телеведущий Владимир Дантес, который на днях выпустил первый сольный альбом "Твоя любимая музыка", рассказал о зависти и ревности в личной жизни.

Так, музыкант отметил, что ревновал свою жену Надю Дорофееву к коллегам, которым она оказывала профессиональную помощь.

"Это связано не с тем, что она кому-то помогает, а мне - нет. Хотя, когда она мне дает совет, я включаю "альфача" и начинаю "ты не права". Она мне говорит правильные вещи, а я их отрицаю, но делаю, как говорит Надя. Если бы ей не доверял, не просил бы совет", — поделился исполнитель в новом выпуске "29 вопросов" от Люкс ФМ.

instagram.com/vladimirdantes

Также артист рассказал о зависти, возникающие в профессиональной жизни. Дантес отметил, что для него зависть это двигатель, своего рода стимул делать свою музыку и песни еще лучше.

"Я горжусь артистами нашей страны, артистами, которые делают классную музыку. И я завидую им, что у них получилось, но в хорошем смысле. У меня нет плохого окраса к слову "зависть". Поэтому я завидую и это моя ступенька, которую я преодолеваю", — добавил Владимир.

Напомним, недавно Владимир Дантес сыграл свой первый сольный концерт в Киеве. На котором собралось немало звездных гостей, чтобы поддержать певца.

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