Владимир Дантес рассказал о проблемах со здоровьем, из-за которых его не возьмут в армию

Певец и ведущий Владимир Дантес активно освещает войну в Украине в своих соцсетях, донатит, проводит благотворительные концерты.

Впрочем, как признался Владимир Дантес, пойти служить и воевать за украинскую землю он не сможет из-за проблем со здоровьем.

В программе "Слава+Таня" у Дантеса спросили, если бы ему пришла повестка, в какие войска он пошел бы служить. На что знаменитость ответил, что не сможет этого сделать, потому что имеет плохое зрение:

"Для меня это такой вопрос, который закончился еще в мои 18 лет, я почти списан. Я думаю, что меня с моим здоровьем возьмут только бумажки перекладывать или картошку чистить", — сказал Дантес.

Ведущий честно признался, что его правый глаз видит только на 10%, а левый – на 90%.

"У меня один глаз почти не видит, 10% зрения. Как мне в военкомате в 18 лет сказали: "Ты эту бумагу видишь?" Говорю: "Да". "Ну будешь ее перекладывать", — вспомнил Дантес.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Напомним, что ранее Владимир Дантес прокомментировал свой скандальный стендап, во время которого жестко пошутил о сексе своей экс-жены Нади Дорофеевой и ресторатора Миши Кацурина. Кроме того, знаменитость рассказал, откуда у этой истории растут ноги.

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