Владимир Дантес рассказал о юморе наших военных на передовой: "Хочу пленного себе на Новый год"

Ведущий, шоумен и стендапер Владимир Дантес рассказал о своем общении с военными и волонтерами, которые ездят на деоккупированные территории или вытаскивают людей из "серой зоны".

По словам шоумена, он был ошеломлен чувством юмора наших защитников. В программе "Тихий вечер с Еленой Кравец" Дантес рассказал, как передает автомобили и другую помощь для военных на фронт. Он объяснил, что "довозит тачку" в определенное место и передает там соответствующим людям – военным или волонтерам. В большинстве случаев это происходит на относительно безопасных территориях, однако истории с прилетами с Дантесом и его товарищами также случались. Артист припомнил случай в Ковшаровке Харьковской области.

"Иногда мы довозим (тачки – прим.ред) до военных, но не всегда прямо к ним. Мы никогда не были на каких-то очень опасных территориях, кроме Ковшаровки, это Харьковская область. А до этого мы были в Купянске, в который к нашему приезду прилетело три раза в час. И вот, мы доехали уже до Ковшаровки, а там ничего нет – ни света, ничего. Но есть люди. Мы стоим, и я спрашиваю: "А где здесь можно сходить в туалет?" (военный – прим.ред.) говорит: "Ну, вот в лес, только недалеко заходи". Я: "А недалеко – это какое расстояние?" Говорит: "Ну, недалеко". И ты идешь и понимаешь, что там все параллельно с этим начинается (обстрел – прим.ред)... Возвращаюсь, все просто стоят, курят. Говорю: "А что это?" Они: "Не беспокойся, это отлеты, это выходы". Я: "А что делать, когда будут прилеты?" – "Ну, отойди от дома, не знаю". – "Ну, ок. Супер", – рассказал историю Владимир.

Владимир Дантес

Также Владимир Дантес поделился несколькими историями о шутках волонтеров, которые спасают людей буквально из-под обстрелов, и подчеркнул, что юмор для них – часто единственный способ немного переключиться. Ведущий отметил, что ребята даже пробовали обращаться к психологам, но поскольку они не военные, им дают не военных, а гражданских психологов, те не выдерживают.

"Я не знаю, как это рассказывать. Мы стоим в Харькове, чтобы ехать в Купянск. И подъезжают чуваки, которые все выглядят как военные, заряженные такие. Какие-то шутки постоянно. Вот, чувак с позывным "Тунец" очень серьезно так говорит: "Вот, у меня есть мечта. Хочу пленного себе на Новый год". Говорю: "Что?" – "Ну, пленного. Это же так интересно поговорить, а то я видел их только мертвыми, а я хочу живого". А мы стоим с Дурневым и нам как бы смешно... А они все, их там двадцать один, – "га-га-га". А он продолжает: "Вот, мы идем, у меня в руках энергетик. Я вижу, орк лежит, я его так поливаю, говорю: ну что, бодрись, вставай!" И они все – "га-га-га", – рассказал Дантес.

Владимир Дантес

Напомним, ранее в программе Елены Кравец Владимир Дантес рассказал о том, как нашел общий язык с двумя маленькими детьми своей новой возлюбленной Даши Кацуриной.

Читайте также: