Владимир Дантес разбил лоб прямо на сцене во время выступления с Дмитрием Монатиком

Украинский певец Владимир Дантес разбил лоб прямо на сцене, когда выступал с артистом Дмитрием Монатиком.

MONATIK отыграл концерт в киевском "Дворце спорта". Исполнитель радовал поклонников рекордным количеством дуэтов на сцене. Спели с Дмитрием Монатиком и артист Владимир Дантес с блогером Алексеем Дурневым их совместную песню "Музыка". Изюминкой номера стало то, как звезды покидали сцену. Владимир Дантес и Алексей Дурнев прыгали к открытому пространству. Таким образом певец и блогер исчезали под сценой. Однако такой трюк не прошел бесследно, по крайней мере для Дантеса. Исполнитель показал свой красный лоб, на котором виднелся синяк. Очевидно, певец сильно забился.

Однако Владимир Дантес не расстраивается. Исполнитель шутит, что еще надолго запомнит концерт Монатика. Также артист обратился к зрителям и поблагодарил их за то, что те посещают шоу.

"Концерт Димы Монатика закончился вот таким приколом. Но я хочу вас поблагодарить за все, всех зрителей, которые ходят на концерты. Спасибо вам за это! Это настоящий подарок, настоящее счастье для артиста. Продолжайте ходить на концерты", - отметил артист.

Напомним, недавно в Сети появились слухи, что Владимир Дантес разошелся с девушкой, бизнесвумен Дашей Кацуриной. Эти сплетни подогрело и то, что парочка съехала из совместного дома, который арендовала под Киевом.