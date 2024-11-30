Владимир Дантес резко разнес украинцев, которые с детьми общаются на русском: "Делаем снова и снова"

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес возмутился языковым вопросом украинцев.

В частности, артист подверг резкой критике родителей, которые во время войны до сих пор разговаривают с детьми на русском языке. По его мнению, в таких условиях следующее молодое поколение столкнется с такими же проблемами, как и сейчас взрослые. И отмечает, что ситуация превратится в замкнутый круг, где российскому врагу с легкостью удастся продолжать насаждать свои нарративы.

"До сих пор не понимаю родителей, которые разговаривают с детьми на русском здесь в Украине. У меня огромный к ним вопрос. Можно подойти ко многим школам и послушать. К детям ноль претензий, потому что это социальный "клей". Тогда к родителям вопросы. Вы взрослые, разговаривайте между собой как вздумается. Но ребенку, где понадобится этот язык? В каком мире? И самое плохое, что я понял, и хочу донести всем родителям, как бы вам удобно-ху*но ни было, но вы сейчас выращиваете то же поколение самих себя. То есть эти дети будут нами: обрусевшие, будут думать, что не все так однозначно, смотреть российский ютуб. Это так досадно, что мы делаем то же снова и снова. И никто не может ответить на вопросы. И все начинается с такого: "Потому что мои родители разговаривали по-русски". Почему так? "Ибо они из России". Так а мы где!", — эмоционально подчеркнул Дантес на подкасте "СучЦукрМуз".

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Сам же Дантес утверждает, что "в быту полностью перешел на украинский", а вместе с ним и возлюбленная Даша Кацурина. Исполнитель делится, что сначала ему было сложно перейти с русского на украинский. Однако говорит, что "сложно было первые две недели, а потом переключаешься и у тебя льется". Более того, Владимир добавляет, что теперь даже шутки на русском ему очень трудно воспроизводить.

Напомним, недавно Владимир Дантес ответил, имеет ли бронь от мобилизации. Артист рассказал о визитах военкомата и прохождении ВЛК.

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