Владимир Дантес с длинными ногтями и синими тенями ошеломил фанов необычным образом

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес предстал в довольно экстравагантном образе.

Так, в сотрудничестве со звездным визажистом Егором Андрюшиным артист сначала показался без капли макияжа, а затем изменился до неузнаваемости. В частности, ради ролика в фотоблоге Дантес прибег к наращиванию длинных ресниц и даже примерил длинные серебристые накладные ногти. К тому же визажист уложил Владимиру волосы гелем, накрасил губы нюдовым оттенком и подчеркнул выразительность глаз с помощью синих теней. Эффектное перевоплощение дополнили массивные серьги, колье и голубая шуба.

Владимир Дантес разорвал Сеть необычным образом с макияжем

Под публикацией собралось много лайков и комментариев. Пользователи и звездные коллеги Дантеса выразили свой восторг от такого искусства и смелости. Впрочем, нашлись и те, кто не понял такого эксперимента.

"Ну наконец! У тебя прическа" – Оля Полякова

"Вау! Ну это просто искусство!" – Наталка Денисенко

Зачем? Тот случай, когда "до" было лучше

Кайф. Обожаю за смелость и за то, что безразлично на мнение других

Напомним, недавно певец Владимир Дантес рассказывал о своем визите в военкомат и показал, как проходил ВВК.

Читайте также: