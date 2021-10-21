Владимир Дантес с усиками и накрашенными глазами дал себя съесть в новом клипе

Владимир Дантес с усиками и накрашенными глазами дал себя съесть в новом клипе

Артист выпустил видео на трек "Грустные танцы".

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес выпустил новый клип на песню "Грустные танцы".

В видео DANTES появился в новом образе с макияжем и усами, а съемки проходили в столовой в азиатском стиле.

"Песня – это произведение искусства. Каждый может расценивать эту работу так, как хочет. Когда я послушал трек, то понял, что, как и во многих моих песнях, в нем есть нотки сарказма. Если вслушаться, можно понять, что не все так серьезно, как кажется", — рассказал Дантес.

Вместе с релизом песни "Грустные танцы" состоялась премьера клипа. Режиссером видео стал Леонид Колосовский. Ему Владимир Дантес полностью доверил разработку идеи.

"Мне хотелось чего-то необычного и вызывающего. Поэтому я дал возможность своему другу и режиссеру Леониду Колосовскому сделать все, что он захочет. Когда мы начали снимать клип, в этот самый момент сильно выстрелил сериал "Игра в кальмара", и мы подхватили эту волну", — добавляет DANTES.

По замыслу режиссера Леонида Колосовского, в клипе можно увидеть, как любовь делает человека мягче и более уязвимым. Ни одна магия, ритуальные танцы и другие методы не могут изменить героя. Сила есть только в любви.

"Вова должен был явно отличаться и контрастировать со всеми участниками видео. Именно поэтому мы и выбрали другую культуру и этническую группу. В клипе гламурный, модный, европейский Вова оказывается в совершенно противоположном окружении, где действуют другие ценности и идеалы. Стильно соблюдать это различие и было основной трудностью. В съемке все равно присутствует гротеск и некая декоративность. Этот ход мы использовали намеренно, заведомо избегая излишней правдоподобности, чтобы наша история оставалась все же вымыслом, а не документальным кино", — комментирует Леонид Колосовский.

Действие клипа разворачивается на кухне азиатской забегаловки. Для этого нашли уникальную столовую, которую переделали под азиатский стиль.

Дантес появился в дерзком и новом для себя образе, над которым работала стилист Яна Голуб.

"Хочется, чтобы люди видели, что мужественно можно выглядеть в любом виде. Если вы стремитесь к мужественности или женственности, то можно выглядеть как угодно, главное — твой внутренний посыл и энергия. Мне хочется быть откровенным и дерзить в свои 33", — заявляет Владимир Дантес.

Вместе с премьерой клипа артист анонсировал свой первый сольный концерт "DANTES: первый концерт, где он поет", который состоится 2 декабря.

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