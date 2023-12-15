Владимир Дантес шокировал новым тату на лице и рассказал, чья это была идея

Украинский певец Владимир Дантес похвастался новой татуировкой на лице и заинтриговал фанатов.

В своем фотоблоге 35-летний артист показал кадры, где на его лице виднеется новая татуировка. Оно создано с помощью двоеточий и скобки, что означает печаль и радость одновременно. Такие символы очень часто используются в текстовых переписках для обозначения соответствующих эмоций.

Владимир Дантес похвастался новым тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Также певец объяснил происхождение столь неожиданного изображения. По его словам, идею и эскиз тату создавали дети Даши Кацуриной от экс-брака с Мишей Кацуриным.

"Когда дома есть дети, они могут делать любые татуировки – где угодно", – в шутку отметил певец.

Однако до сих пор остается загадкой, настоящее ли это тату, или просто нарисованное фломастерами. Отметим, что с новым имиджем Дантес отправился в свой концертный тур по городам. В частности, на сцене в Ужгороде было видно это изображение. К тому же шоумен до сих пор в своих сторис невольно демонстрирует тату.

Владимир Дантес похвастался новым тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес похвастался новым тату / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Сам артист пока никак не комментирует свою татуировку.

Напомним, недавно Владимир Дантес вместе с любимой Дашей Кацуриной и ее детьми от экс-брака провели выходные. В частности, бизнесвумен восхитила видео, как избранник катает детей на санках.

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