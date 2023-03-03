Владимир Дантес спел для бойцов и увидел жизнь на линии фронта: "Понял, что такое "прилет"

Певец Владимир Дантес воочию увидел, как наши защитники защищают Украину на фронте.

На днях исполнитель поехал в Харьков, а после отправился в Донецкую область. Там Дантес не только пообщался с военными, но и устроил для них выступление. Певец призвал всех звезд попытаться выступить на фронте и поддержать так наших воинов.

"Я откровенно думал, что наши выступления никому не нужны – ну что от тех песен на фронте? Но одно дело – писать благодарности в Instagram или рассказывать по телевизору. Совсем другое дело – приехать туда и поблагодарить каждого лично. Уверить, что мы не забываем о них, что мы им очень благодарны и стараемся изо всех сил, чтобы у них было все необходимое Или иногда просто посидеть с ними в воинской части, поесть, попить чаю и послушать истории. просто под гитару очень трогательно. И также я очень приглашаю всех артистов выступить для наших военных именно там, на линии огня", — написал Дантес в Сети.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Также на линии фронта Владимир впервые ощутил, что такое прилет на передовой. Певца очень удивила реакция военных на вражеские атаки.

"Вчера, кстати, понял, что такое "прилет". "Прилет" именно там. Просто три раза – сильно. И после первого у меня случился диалог с военной:" – А что это? — Это "прилет" (затягивает сигарету) — Судя по свисту это же, бл*ха, близко! — Ну может километр или меньше… — выдыхает дым, — не знаю, я по морально-психологическому обеспечению, в расстоянии не разбираюсь (смеется)." Это не должно становиться нашей повседневностью, хотя уже стало. Мы не должны забывать о фронте и героях .И это – мое ежедневное напоминание себе и вам о том, насколько там тяжело. Не гиперболически тяжело, а реально", — сказал Дантес.

Для просмотра видео пролистайте вправо

Читайте также: