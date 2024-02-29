Владимир Дантес сравнил свои фото с разницей в 10 лет и удивил, как изменился

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес показал, как изменился за 10 лет.

В частности, архивное фото артиста вместе с недавним сравнила фотограф Майя Максимова, которая и была автором снимков. На первом кадре Владимиру Дантесу было 25 лет. Он позирует перед камерой в черной футболке и кожаной куртке.

На втором фото певцу уже 35 лет. Он предстает перед камерой в худи и шапке. В частности, хотя снимки были сделаны с разницей в 10 лет, однако Дантес почти не изменился. Об этом отметил и сам фотограф.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Сложно поверить, но оба эти фото с разницей в 10 лет делала я", — подписала кадры фотограф, а Дантес сделал репост ее поста.

Напомним, недавно архивными кадрами поделилась ведущая Леся Никитюк. Знаменитость показала, как выглядела в начале своей карьеры. Кстати, на снимках можно увидеть и молодого шоумена Андрея Беднякова. Леся тогда вместе с ведущим вела популярное трэвел-шоу.

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