Владимир Дантес стал врагом России: его назвали неонацистом, хотя он еврей по национальности

Владимир Дантес стал врагом России: его назвали неонацистом, хотя он еврей по национальности

О новом почетном "звании" артист рассказал в Instagram.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес похвастался, что его также внесли в список врагов Российской Федерации.

Ранее это почетное "звание" получили Маша Ефросинина и Дмитрий Комаров. На странице в Instagram Дантес разместил список, где фигурирует его имя:

"Мне действительно непонятно, почему так долго рассматривали мою кандидатуру. Ну, я реально подавался еще в феврале. Вы очень долго думаете. Всех поздравляю, с вами враг РФ. А самое прикольное, что вы не взяли фото, где я на каблуках с нарисованными глазами. Ну хоть как-то", — прокомментировал артист.

instagram.com/vladimirdantes

Кстати, Дантеса, настоящая фамилия которого Гудков, обвинили в том, что он "восхваляет действия неонацистского батальона "Азов", распространяя пропагандистские видео. К слову, у Владимира есть еврейские корни.

instagram.com/vladimirdantes

Также артист обвиняется в том, что он якобы призывает жителей РФ участвовать в "незаконных уличных акциях" против "специальной военной операции".

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