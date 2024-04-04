Владимир Дантес стал жертвой мошенников, которые украли у него 100 тыс. грн: "Были суды"

Артист рассказал о преступниках, которые за границей тратили деньги с его карты.
Украинский певец и ведущий Владимир Дантес рассказал о мошенниках, которые за границей начали похищать его деньги с карточек.
В своем фотоблоге звезда поделился, что эта история началась еще в начале этого года и по сей день ее решали. По словам Владимира, в январе неизвестные из Барселоны начали снимать с его личной карты более 100 тыс. грн разными методами. Как оказалось, причиной тому стала опрометчивость певца, который в свое время выбросил свой разбитый мобильный телефон за границей. В результате преступники восстановили его и получили доступ к данным Дантеса.
"Эта история произошла 20 января на киевском вокзале. Я передавал Даше (избраннице – прим. ред) документы и в этот момент у меня начало списываться очень много денег. Дело в том, что кто-то из моих карт в Барселоне покупал что-то в магазине. Я был в ах*ре бешеном. Заблокировал карточки. В чем заключалась проблема? Мы с Лешей (Дурневым – прим.ред) полтора года назад были в туре, в Польше. И у меня разбился телефон, я едва смог перенести данные на новый телефон, а тот просто выбросил. Как выяснилось, этого вообще нельзя делать, потому что его кто-то нашел и через год или полтора восстановил доступ и начал покупать что-то в Барселоне с моих карточек", - рассказал артист.
К счастью, через три месяца установления мошенников и судов история закончилась возвратом всех украденных средств на банковскую карту шоумена:
"Банк все это время занимался этим делом, обращался в эти магазины, где снимались деньги, были суды… Через три месяца все эти деньги вернулись", - добавил артист.
Напомним, недавно ведущая Алла Мазур также рассказывала об аферистах, которые сломали ее аккаунт в Telegram.
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