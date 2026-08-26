Владимир Дантес удивил всех загородным отдыхом с новой избранницей и порадовал их совместными фото

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Певец Владимир Дантес и маркетолог Анастасия Неправда в очередной раз намекнули на роман и показали нежные фото с совместного отдыха за городом.

Отношения знаменитостей долгое время оставались темой для обсуждений. Пара не спешила официально говорить о своем романе. Впрочем, в последнее время Дантес и Неправда всё чаще появлялись вместе. Теперь влюбленные решили сами расставить все точки над «і». Анастасия опубликовала кадры с их загородной прогулки. На фотографиях они проводят время на природе и наслаждаются обществом друг друга.

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Владимир Дантес со своей избранницей / © instagram.com/volodymyrdantes

Особенно теплые фотографии получились благодаря присутствию их пушистого четвероногого друга. Влюбленные по очереди брали большую кудрявую собаку на руки и вместе проводили время на природе. Владимир также показал, как отдыхает с питомцем у загородного дома.

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Речь идет о лабрадудле по кличке Василий. Пес появился в жизни артиста ещё во время его отношений с Дашей Кацуриной, а осенью ему исполнится три года. Сейчас Василий живет с Дантесом, поэтому именно певец остается его хозяином.

Напомним, недавно Дантес впервые появился на публике со своей новой избранницей. Пара даже выбрала одинаковые наряды.

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