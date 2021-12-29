Владимир Дантес в серьгах, которые подарила мама, поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом

Артист отличился оригинальным пожеланием в новом году.

Украинский певец и шоумен Владимир Дантес в канун Нового года обратился к читателям сайта ТСН.ua

Артист поздравил украинцев с грядущим праздником и пожелал в новом году людям быть самодовольными, ведь именно тогда, по мнению Дантеса, у них "не останется времени на грязные вещи":

"Специально для сайта ТСН.ua я, Владимир Дантес, поздравляю вас с Новым годом. Я желаю в следующем, 2022 году всем, чтобы они были самодовольны. Потому что когда ты сам доволен у тебя нет времени на какие-то грязные вещи, есть время только на что-то хорошее. Так что будь доволен в 2022 году", — пожелал Владимир.

Владимир Дантес поздравил читателей сайта ТСН.ua с Новым годом

Кстати, в видеопоздравлении Дантес предстал с серьгами в ушах, которые ему перед первым сольным концертом в Киеве подарила мама.

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