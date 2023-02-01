Владимир Дантес восхитил фото, как играется с годовалым сыном Даши Кацуриной

Украинский певец, ведущий и комик Владимир Дантес поделился новым контентом.

В своем Instagram музыкант опубликовал фото, где изображен с годовалым сыном своей девушки Даши Кацуриной. На снимке радостный Дантес играет с Иваном. Певец держит сына Кацуриной на руках, пока мальчишка смотрит внимательно на объектив камеры.

Владимир Дантес с сыном Даши Кацуриной / Фото: instagram.com/vladimirdantes

В посту к фото Владимир поделился своими философскими мыслями. В частности, исполнитель высказался, что важно говорить правду. Впрочем, не всегда удается это делать.

"Часто говорю, что надо быть с собой и со всеми честными. Часто слышу, что правда – это одно из сильнейших оружий в арсенале человека. И так же часто обманываю других и сам себя", — поделился артист.

Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Исполнитель привел примеры, в каких случаях чаще всего лукавят.

"Самое популярное мошенничество: "У меня все нормально/ок". Мне никогда не "ок" и не "нормально". В 70% я элементарно не знаю как я, к тому же это такой поверхностный вопрос! Второе: "Ой, да мне вообще не интересно, что там у них происходит". Это лукавость на 100%. Открываем любую соцсеть и там всем "насрать" на интервью российского блогера, развод какой-то пары из разряда "не знаю этого человека и что он сделал, но осуждаю". И закрывает тройку лидеров: "Спасибо за совет". Здесь все просто. Если кто-то дает мне совет, который я не просил, и в ответ слышит "спасибо за совет" – 99,9% вероятность, что я клал на эту мысль, какой бы правильной она ни была", — поделился своими мыслями Дантес.

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