Владимир Дантес восхитил милым видео с Дашей Кацуриной: "Она сама просила еще раз"

Певец Владимир Дантес вернулся из благотворительного тура в Украину, но приехал артист не один.

У исполнителя Владимира Дантеса закончился тур в поддержку Украины по Европе. Поэтому знаменитость сразу вернулся в Украину.

Впрочем, певец приехал не один. С собой артист взял свою девушку, ресторатора и бизнесвумен Дашу Кацурину, которая вместе с детьми живет в Польше.

Владимир записал несколько видео, где они ехали в автомобиле домой. Дантес захватил Дашу врасплох, поэтому она попросила сделать другой ролик. Но в своем Instagram исполнитель показал оба.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

"Смотрите, кого я привез. Она сама просила еще раз", — поделился Дантес.

Даша Кацурина / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Впоследствии парочка вместе отправилась в ресторан украинской кухни. Там они пробовали борщ, сало и соленые огурчики.

Фото: instagram.com/vladimirdantes

Отметим, после развода с Надей Дорофеевой Дантесу начали приписывать роман с Дашей Кацуриной. Они долго не комментировали свои отношения, но и не скрывали, что проводят время вместе. Но недавно Вова и Даша подтвердили свой роман и признались друг другу в любви.

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