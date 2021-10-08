Владимир Дантес впервые назвал причину смерти отца: "Он ел и упал"

Отец шоумена занимался спортом и был достаточно активным.

Украинский шоумен Владимир Дантес рассказал о своем покойном отце Игоре Вячеславовиче Гудкове.

По словам Дантеса, он с отцом не был чересчур близким, поскольку в детстве он часто пропадал на работе и маленький Вова его практически не видел. Наладил свои отношения с отцом Вова слишком поздно, о чем теперь очень сожалеет, говорится в программе "ЖВЛ".

Когда Дантесу было 22 года — папы внезапно не стало.

"Инсульт случился в 50 лет и все. Очень быстро. Он был спортсмен, качок. Он приехал на обед, ел. По какому-то каналу был праздничный концерт и там я пел, стоял на сцене с Вадиком (Вадим Олейник — экс-"ДиО.фильмы" - прим.ред) и пел "Девочку Олю". И папа ел и упал", — поделился артист.

Отец Владимира Дантеса / instagram.com/vladimirdantes

Вова тяжело переживал эту потерю, спасался работой, потому что сразу же пришлось ехать на гастроли.

"Самое страшное — это удалять номер телефона. Вот это... к похоронам можно относиться по-разному, к уходу, к памяти в дальнейшем. Но вот удалить номер телефона — это самое сложное. Вот здесь тебя разрывает. Ты удаляешь человека из жизни", — рассказал Владимир.

Отца, признается Вова, чрезвычайно не хватает, и теперь, когда после его смерти прошло уже более 10 лет, артист вспоминает его только с улыбкой. А вот с мамой певец стал еще ближе. Буквально. Недавно она переехала в Киев и живет недалеко от сына с невесткой, которые часто приезжают на завтрак. Надя (Надя Дорофеева, жена Дантеса — прим.ред) стала неотъемлемой частью их семьи и главной — в сердце Вовы.

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