Владимир Дантес впервые высказался о воспитании двоих детей Кацуриной от ее бывшего: "Кайфую"

Украинский певец и ведущий Владимир Дантес поделился размышлениями об отцовстве.

Так, во время войны артист проживает в загородном доме не только с избранницей, бизнесвумен Дашей Кацуриной, но и с ее двумя детьми от прежнего брака. В частности, Дантес рассказал, что хоть и не считает себя отчимом, однако отлично проводит время с 8-летней Сашей и 3-летним Иваном.

"Не могу сказать в чем моя ответственность. Я просто кайфую рядом с ними. Мы все делаем вместе, проводим полезно время. Даша классный менеджер как мама. У нас все отлажено. Не могу представить, за что можно переживать. Когда обстрелы, то это лотерея. Бывает, что им страшно, но мы просто проговариваем все", – рассказал Владимир в интервью Маше Ефросининой.

Владимир Дантес и Даша Кацурин с детьми / Фото: instagram.com/dasha_katsurina

По мнению знаменитости, родители должны давать своим детям максимум того, что могут, вопреки всем угрозам со стороны РФ. И добавляет, что во время войны Иван и Саша наслаждаются своей жизнью, давая пример им с Дашей не отчаиваться.

"Есть страна д*лбо*б*в, уничтожающая их детство, а твоя задача — построить их детство. Саша ходит в классную школу, она счастлива ездит в детские лагеря. Ребенок, как и любой человек, должен жить и ничего не бояться. И это в наших силах. Саша ходит на танцы, вокал, а малой кайфует на днях рождениях друзей-детей. Они живут жизнь. И мне кажется, оно гораздо ярче, чем у нас", - объяснил певец.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин сообщила о пополнении в семье и показала маленького нового члена семьи.

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