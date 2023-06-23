Владимир Дантес впервые высказался о возможной свадьбе Нади Дорофеевой и Миши Кацурина

Исполнитель Владимир Дантес отреагировал на слухи о возможной свадьбе своей экс-жены, певицы Нади Дорофеевой, и ее бойфренда Миши Кацурина.

На днях в Сети то и дело обсуждали слухи о тайной церемонии бракосочетания Дорофеевой и Кацурина. Так что и к Дантесу в этой ситуации у фанатов возникает много вопросов.

Так, в эфире "Наше радио" певец откровенно ответил, согласился ли бы прийти в качестве гостя на свадьбу бывшей жены. По словам Дантеса, он не видит в этом ничего плохого, ведь они остались в нормальных отношениях с Дорофеевой.

"Я пошел бы на свадьбу, если бы она была. С удовольствием. Это тоже интересно. А чего нет? Ну смотрите, мы что, враги? Разве мы ненавидим друг друга? У тебя остались бы чувства через 16 месяцев к бывшему? Их можно уже выключить, когда ты живешь своей новой жизнью, когда любишь других людей, когда смотришь на мир шире..." - сказал Дантес.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: instagram.com/vladimirdantes

По словам и реакции певца фаны предположили, что свадьба Дорофеевой и Кацурина все же не состоялась.

Напомним, что слухи о возможной женитьбе пары начали распространяться после того, как экс-редактор Elle и Harper's Bazaar, фэшн-журналист Роман Тимофеев заявил, что Надя и Миша собираются пожениться. Якобы пара заключила брак еще 15 июня.

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