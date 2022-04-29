Владимир Дантес выпустил первую песню на украинском языке и клип, где показал свою счастливую жизнь до войны

Певец Владимир Дантес выпустил первую песню на украинском языке, которую посвятил украинскому народу и языковым стереотипам.

Композиция получила название "Обійми". Как отметил Владимир, он, как и большинство его русскоговорящих знакомых, перешел на украинский язык. Своей свежей работой он захотел поддержать тех, кто тоже хочет перейти на украинский, но не решается, боясь совершать ошибки и быть осужденным:

"Я написал эту песню, сидя дома и изучая аккаунты своих друзей и других артистов, которые раньше общались на русском. Этим треком я хочу подбодрить всех, кто пытается, прилагает усилия и идет этим путем. А тем, кто до сих пор боится перейти на украинский, я хочу сказать: друзья, ничего страшного в этом нет. Надо мной ни разу не посмеялись, а даже наоборот – столько поддержки я еще не получал", — прокомментировал артист.

Вместе с треком состоялась премьера и клипа на песню. Видео собрано из кадров из личного архива Дантеса, сделанных до войны. На них счастливый певец отдыхает в кругу друзей, родных, учится верховой езде, отдыхает в Карпатах, встречается с друзьями в кафе и просто наслаждается жизнью.

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