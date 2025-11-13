ТСН в социальных сетях

Владимир Дантес заинтриговал новой влюбленностью: Коля Серга подколол его из-за избранницы

Похоже, артист влюбился, но эти чувства оказались невзаимными.

Владимир Дантес и Коля Серга

Украинский певец Владимир Дантес заинтриговал новой влюбленностью.

Правда, артист намекает, что эти чувства не являются взаимными. Исполнитель в соцсети Threads делится, что чувствует себя одиноким. Хотя у Владимира Дантеса и есть много друзей, команда, люди, с которыми ему хочется проводить время и с которыми ему интересно. Однако чувство одиночества у певца возникает из-за невзаимности. По словам артиста, он постоянно находится в онлайне, поскольку ждет сообщения от конкретного человека, но он не пишет.

"Одиночество - у тебя много друзей, команда, людей, которые тебе интересны, людей, которые хотят с тобой общаться, а ты просто обновляешь ленту во всех приложениях и ожидаешь, пока тебе напишет тот самый человек...Но он не пишет...", - откровенно поделился артист.

Пост Владимира Дантеса

На пост Владимира Дантеса неожиданно отреагировал его коллега Коля Серга. Артист подколол исполнителя, посоветовав подождать на сообщение, потому что есть один нюанс: "Братан, у нее сейчас обыски, подожди".

То ли Коля Серга так пошутил, то ли он что-то знает больше - остается загадкой. Тем не менее, Владимир Дантес оценил его комментарий и оставил лайк.

Напомним, ранее артист состоял в отношениях с бизнесвумен Дашей Кацуриной. Однако уже давно ходят слухи об их разрыве. Пара хоть и не комментирует, но своим поведением дает понять, что это действительно так. Недавно Владимир Дантес уже намекал на невзаимную любовь.

