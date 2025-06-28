Владимир Дантес заявил о неожиданных изменениях в карьере и своем дебюте: "Тяжёлое испытание"

Владимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

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Украинский певец Владимир Дантес сообщил о кардинальных изменениях в профессиональной жизни.

Исполнитель в фотоблоге заявил, что с недавних пор стал актером. По словам Дантеса, недавно он согласился на главную роль в новом историческом эротическом триллере. Съемки уже начались, поэтому артист поделился первыми кадрами со съемочной площадки.

"Со мной случилось кино. Сейчас продолжаются съемки (не верю, что пишу это) эротического триллера "В ее свете они грешили". Это мой дебют. Главная роль", — заявил знаменитость.

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Владимир Дантес во время съемок фильма / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес во время съемок фильма / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир отметил, что ранее ему уже поступали предложения попробовать себя в кино, но тогда он отказывал. Но на этот раз все пазлы сложились, поэтому совсем скоро украинские зрители смогут увидеть его на больших экранах. Звезда честно признался, что на самом деле сейчас очень волнуется, но рядом с ним надежная команда.

"Много было предложений раньше, но меня не устраивало, так сказать, "продюсерское" кино. Я мечтал сниматься в команде людей, которые горят искусством, а не деньгами. И они встретились мне. Это тяжелое психологическое испытание. Но рядом профессионалы, которые постоянно помогают и поддерживают. Мой персонаж сложный, готов на все ради достижения своей цели и делает ужасные вещи. Это вызов для меня, но, кажется, у меня получается. Хотя судить будете вы", — заинтриговал Дантес.

Владимир Дантес во время съемок фильма / © instagram.com/volodymyrdantes

Владимир Дантес во время съемок фильма / © instagram.com/volodymyrdantes

Напомним, недавно комик и блогер Данил Повар рассекретил, как снимался вместе с Лесей Никитюк в комедии и знал ли о ее беременности в то время.