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Владимир Ивасюк умер 47 лет назад: как сейчас выглядит могила легендарного композитора во Львове
Владимир Ивасюк был похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Композитора не стало в 1979 году, но памятник ему установили только в 1990 году.
Легендарный украинский композитор и музыкант Владимир Ивасюк умер 47 лет назад.
Ведущий Слава Демин на своем YouTube-канале рассказал, что с певицей Наталкой Карпой побывал на его могиле. Владимир Ивасюк похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. Жизнь композитора трагически оборвалась в 1979 году, но памятник ему был установлен только в 1990-м.
На могиле Владимира Ивасюка установлена бронзовая композиция. В частности, там есть памятник молодого композитора, который стоит рядом с роялем. К могиле музыканта наведываются желающие, оставляют цветы и лампадки.
«Легендарная фигура! Его песни пела вся эстрада. Я росла на его песнях, мы постоянно их дома играли, пели. Я сама разучивала, на слух подбирала на фортепиано его песни — „Водограй“, „Червона рута“, „Я піду в далекі гори“, „Мальви“», — делится Наталка Карпа.
Что известно о смерти Владимира Ивасюка
Точная дата смерти Владимира Ивасюка остается неизвестной. Композитор 24 апреля 1979 года исчез. Родители музыканта сразу же подали заявление в тогдашнюю милицию, а поиски начались 27 апреля и продолжались до 11 мая.
Лишь 18 мая случайно было обнаружено тело Владимира Ивасюка. Следствие выдвинуло версию, что композитор совершил самоубийство на фоне якобы психического расстройства. Хотя многие, в том числе и родные музыканта, в это не верили.
Уже в 2014 году Генеральная прокуратура Украины возобновила уголовное дело по поводу смерти Владимира Ивасюка. Эксперты пришли к выводу, что композитор не мог совершить самоубийство. Это доказывают следственные эксперименты. Бывший прокурор Львовской области Роман Федик заявлял, что Владимир Ивасюк был убит «сотрудниками КГБ».
Напомним, недавно ведущему-военному Максиму Нелипе установили памятник. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит могила погибшего на войне шоумена.