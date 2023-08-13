Владимир Остапчук и его громкие скандалы: "голодная туса" в годовщину Голодомора и ссоры с бывшей

Украинский ведущий Владимир Остапчук во время своей карьеры неоднократно попадал в скандалы.

В частности, первый развод шоумена был одним из самых скандальных в украинском шоу-бизнесе, когда бывшие рассказывали грязные подробности из личной жизни друг друга, а со второй экс-женой знаменитость без скандалов не может поделить имущество. В памятные для Украины дни Остапчук отметился скандальным высказыванием, а во время войны – корпоративом с россиянами.

Редакция сайта ТСН.ua собрала громкие скандалы, в которые за время своей карьеры попадал Владимир Остапчук.

Публичные ссоры с экс-женой Еленой Войченко

Первой женой Владимира Остапчука была Елена Войченко, с которой он прожил в браке 12 лет и стал отцом двоих детей. В октябре 2019 года шоумен подал заявление на развод. Окончательно пара расторгла брак в апреле 2020 года. Однако после этого они стали публично выяснять отношения. Особенно ссоры обострились, когда Остапчук подтвердил отношения с нотариусом Кристиной Горняк, а через полгода после развода снова женился.

Елена Войченко и Владимир Остапчук с Кристиной Горняк

Елена Войченко начала давать скандальные интервью, где уверяла, что Остапчук изменял ей, а причиной их разрыва стала другая женщина. Между тем, сам Владимир убеждал, что причиной такого его решения стали постоянно ссоры и недоразумения.

Владимир Остапчук и Елена Войченко / Фото: instagram.com/olenavoychenko

После этого экс-супруги публично выясняли отношения по делам, что касаются опеки над детьми. Остапчук возмущался, что бывшая жена препятствует его встречам с детьми и инициировал проверку психического состояния Елены. Между тем Войченко в своих интервью неоднократно говорила, что ее бывший ведет себя агрессивно и у него якобы расстройство личности. В конце концов Остапчук смог видеться с детьми после решения органов опеки. Однако ссоры экс-супругов продолжались.

Елена Войченко с детьми / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Даже во время полномасштабной войны бывшие выносили на публику грязные подробности друг о друге. Остапчук жаловался, что Войченко увезла детей в Канаду и не дает ему с ними общаться. В конце концов, бывшие смогли найти общий язык только тогда, когда Владимир развелся с Кристиной Горняк. В январе этого года Владимир даже публично извинился перед Еленой. Шоумен признался, что со своей стороны "наделал много глупостей", из-за которых ему стыдно и досадно. Он поблагодарил Войченко, что та прекрасно воспитывает его детей и заботится о них. Также подтверждением тому, что бывшие поладили стало то, что ведущий неоднократно встречался с детьми в Канаде и общается с ними через видеосвязь.

Дети Владимира Остапчука / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Голодная туса" в годовщину Голодомора

Владимир Остапчук попал в громкий скандал в конце ноября 2021 года. Шоумен тогда был ведущим на дне рождении блоггера-миллионника Александра Залиско. Вечеринка была с элементами эротики в Доме ученых во Львове. Все бы ничего, но празднование прошло в День памяти жертв Голодомора. Особенно критика в сторону Остапчука случилась из-за того, что он опубликовал сторис, где показал праздничный стол и написал: "Блогерская голодная туса".

Львовские блогеры устроили вечеринку в День памяти жертв Голодомора / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Шоумен тогда публично извинился и заявил, что совсем забыл о Дне памяти жертв Голодомора. Также Остапчук прокомментировал, что под фразой "голодная туса" совсем не то имел в виду. По его словам, гостям долго не выносили блюда, поэтому он просто констатировал, что блогеры на вечеринке голодные.

Владимир Остапчук прокомментировал слова о "голодной тусе" / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

"Развлекал россиян" в Греции во время войны

В июне этого года Остапчук попал в громкий скандал после того, как в Сети появилась информация, что он ездил на греческий остров Миконос, чтобы провести день рождения якобы жены российского олигарха Леонида Арапова Юлии Буряк. На корпоративе, кстати, засветились россияне, в том числе московская тусовщица Анна Ивченко. В Сеть попали кадры, на которых Владимир Остапчук на русском развлекает гостей.

День рождения Юлии Буряк

Ведущий сразу прокомментировал громкий скандал. Шоумен не стал возражать и подтвердил, что действительно провел корпоратив. Однако Остапчук уверял, что не знал, что на праздновании дня рождения будут россияне. Также ведущий утверждал, что Юлия Буряк уже разведена с российским олигархом. Заказчиками Остапчука были украинцы из Одессы – Юлия и ее новый муж Андрей.

Неподеленный дом с бывшей женой Кристиной Горняк

Осенью 2022 года Владимир Остапчук окончательно развелся со второй женой Кристиной Горняк. Пара не устраивала публичных скандалов и не комментировала развод, хотя со сторис бывших было понятно, что они разошлись не на положительной ноте. Остапчук долго не был одинок и закрутил роман с 23-летней Екатериной Полтавской, и впоследствии и в третий раз женился.

Дом Владимира Остапчука и Кристины Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Однако оказалось, что с Кристиной после развода они не решили все вопросы, в частности, не поделили общий дом, который начали строить под Киевом в 2021 году. Остапчук с новой женой активно обустраивает дом, перепланирует его и собирается там жить. Между тем, Горняк заявила, что они его еще не поделили и половина дома вообще-то принадлежит ей. Шоумен в общественном пространстве это не комментирует. Между тем, Кристина предложила бывшему мирно все это решить, иначе будет суд. Как потом говорила нотариус, Владимир не идет на контакт и не соглашается на мирное решение проблемы.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Оскорбительные высказывания в сторону женщин, которые не делают депиляцию

В начале августа в новом выпуске своего шоу "Мекнув — питайте" Владимир Остапчук вместе с певцом Позитивом и блогером Богданом Буше обсудил тему депиляции женщин. После обсуждений, они сошлись во мнении, что бритые женщины – красивее. Буше заявил, что небритые девушки "не могут быть 10 из 10", а Остапчук призвал всех делать депиляцию.

"Мне вообще не ОК. Я считаю, что девушка должна быть выбрита везде. Эстетично меня это коробит. Это ваша жизнь, но я смотрю на это и думаю: "Ну окей, тогда Карпаты в безопасности". Делайте депиляцию, чтобы все было хорошо, потому что мы тоже стараемся быть красивыми", — говорил тогда Остапчук.

Владимир Остапчук, Позитив и Богдан Буше

Однако в Сети сразу же возмутились таким высказыванием публичных мужчин, на что Остапчук и Позитив ответили, что "они просто выразили свое мнение, на которое имеют право, ведь живут в демократической стране". К критике присоединились и звездные коллеги, не согласные с их высказываниями. В частности, Остапчука, Буше и Позитива упрекнули Владимир Дантес, Маша Ефросинина, Алексей Дурнев, alyona alyona и другие. Правда, и сам Остапчук не стал молчать. Он публично поскандалил со звездными коллегами и обвинил их в лицемерии.

Жена Владимира Остапчука VS Владимир Дантес / Фото: instagram.com/poka.tya

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