Владимир Остапчук и Кристина Горняк на грани развода: пара не живет вместе

В последнее время обеспокоенные фаны ведущего Владимира Остапчука и его жены Кристины озабочены слухами о том, что у пары все не так гладко в отношениях, как кажется.

Поговаривают, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк даже решили расстаться.

Эту информацию в своей программе "Слава ПРО" прокомментировал ведущий Слава Демин, знающий супругов лично. Слава подтвердил, что в отношениях Остапчука и Горняк действительно есть определенные проблемы, и они сейчас не живут вместе:

"Знаю, что у пары есть определенные проблемы. Но пока до развода не доходит. Единственное, что известно, что Вова и Кристина сейчас не живут вместе. Какая именно причина – неизвестно, но говорят, что это произошло после того, как Владимир поехал в Канаду к своим детям. И сейчас Остапчук находится в Италии, а Кристина находится в Киеве уже в своей квартире", — сказал Демин.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Между тем, ни Горняк, ни Остапчук официально ничего не комментируют. Впрочем, в последнее время супруги прекратили публиковать общие фотографии и сторис в Instagram, хотя до этого делали это достаточно активно.

"Надеюсь, они не будут еще одной парой, которая разошлась за время полномасштабной войны", — добавил Демин.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Как известно, в конце августа Владимир Остапчук отправился в Канаду, где сейчас находится его экс-жена Елена Войченко с двумя их детьми. После развода у Владимира Остапчука и его экс-жены возник серьезный конфликт в отношении детей. Елена запретила ведущему с ними видеться. Впрочем, Владимир через суд все же добился того, чтобы общаться с Эваном и Эмилией.

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