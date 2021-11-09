Владимир Остапчук испортил видео жены, ворвавшись в него в женском наряде

Владимир Остапчук испортил видео жены, ворвавшись в него в женском наряде

Артист вместе с женой порадовал поклонников забавным видео.

Украинский ведущий Владимир Остапчук вместе со своей женой, Кристиной Горняк, изрядно поднял настроение фанам.

В сториз на своей странице в инстаграм ведущий опубликовал видео, на котором он разыграл смешную сценку. В ролике Кристина в белых джинсах и синей обтягивающей кофточке демонстрировала фанатам свой лук.

Владимир Остапчук испортил видео Кристины / instagram.com/kristygor

Впрочем, и Владимир решил похвастаться своим женским нарядом. Он надел блестящие брюки, белый свитер, солнцезащитные очки и шляпу. В таком образе он продефилировал на видео Кристины.

Владимир Остапчук испортил видео Кристины / instagram.com/kristygor

Похоже, любимая ведущего не ожидала такого появления Владимира. Она была в шоке.

"Бл*ха муха, даже Геннадий осыпался. Геннадий — это наше домашнее растение, вдруг что. Как вы думаете, я его убила?" — эмоционально выразилась Кристина.

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