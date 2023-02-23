Владимир Остапчук намекнул, что женился на 22-летней возлюбленной

Украинский шоумен Владимир Остапчук, хочет он того или нет, но очень интересует поклонников своей личной жизнью.

Хотя шоумен и не говорит официально, что находится в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской, впрочем, пара совместными фото завтраков дома, кадров с отдыха с одного и того же места четко дает понять, что это правда.

А на этот раз Остапчук и Полтавская конкретно озадачили своих поклонников. В сторис своих фотоблогов влюбленные разместили интересные кадры. У обоих присутствует фото из документ-сервиса "Готово", где, в частности, можно оформить брак за сутки.

Владимир Остапчук намекнул, что женился в третий раз / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

О том, что Владимир и Екатерина могли жениться, свидетельствует и то, что девушка подписала дату: 22.02.2023 и сопроводила ее сердечком. Кроме того, Полтавская фанов в Instagram, после сторис из "Готово", за что-то поблагодарила.

Екатерина Полтавская заинтриговала кадром из документ-сервиса / Фото: instagram.com/poka.tya

Екатерина Полтавская даже уже поблагодарила всех за что-то / Фото: instagram.com/poka.tya

Как и свой роман, подтверждать узаконивание отношений пара тоже не торопится.

Отметим, что на днях Екатерина Полтавская поделилась, начала ли она встречаться с Владимиром Остапчуком тогда, когда он еще был женат на Кристине Горняк.

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