Владимир Остапчук намекнул, что женился на 22-летней возлюбленной

Пара запостила фотографии в своих сторис, которыми заинтриговала фанов.
Украинский шоумен Владимир Остапчук, хочет он того или нет, но очень интересует поклонников своей личной жизнью.
Хотя шоумен и не говорит официально, что находится в отношениях с 22-летней журналисткой Екатериной Полтавской, впрочем, пара совместными фото завтраков дома, кадров с отдыха с одного и того же места четко дает понять, что это правда.
А на этот раз Остапчук и Полтавская конкретно озадачили своих поклонников. В сторис своих фотоблогов влюбленные разместили интересные кадры. У обоих присутствует фото из документ-сервиса "Готово", где, в частности, можно оформить брак за сутки.
О том, что Владимир и Екатерина могли жениться, свидетельствует и то, что девушка подписала дату: 22.02.2023 и сопроводила ее сердечком. Кроме того, Полтавская фанов в Instagram, после сторис из "Готово", за что-то поблагодарила.
Как и свой роман, подтверждать узаконивание отношений пара тоже не торопится.
Отметим, что на днях Екатерина Полтавская поделилась, начала ли она встречаться с Владимиром Остапчуком тогда, когда он еще был женат на Кристине Горняк.
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