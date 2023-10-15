Владимир Остапчук насмешил видео, как с младшей на 16 лет женой прыгал на батуте

Пара также поделилась видео со своей романтической прогулки по осеннему парку.
Украинский шоумен Владимир Остапчук и его жена Екатерина Полтавская поделились с поклонниками атмосферным видео со своей недавней прогулки.
На странице в Instagram супруги разместили ролики, как на днях провели время. Влюбленные побывали в одном из комплексов отдыха. Там Остапчук показал, как они с молодой женой решили подурачиться и попрыгали на батуте.
Также супруги разместили видео, на котором они обнимаются, улыбаются, целуются и Владимир носит Екатерину на руках в осеннем парке: "Последний теплый день", – подписал ролик Остапчук.
В свою очередь, поклонники отметили, что сейчас шоумен выглядит по-настоящему счастливым.
- Впервые вижу такого влюбленного Остапчука. Желаю счастья и любви на долгие годы. Приятно смотреть на вас
- Теперь реально вижу влюбленного Вову! В тот раз все было наиграно…
- Остапчук просто как мальчишка влюблен! Что значит, когда судьба тебя найдет и в мгновение ока все станет на свои места
Напомним, что несколько недель назад Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская отпраздновали свою первую годовщину отношений. Шоумен рассказал, как 23-летняя избранница его изменила.
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